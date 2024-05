Veel reacties op AI-versie van Nina: 'Nu heb je tenminste een uitknop'

Maandag was ze voor het eerst te zien op Omroep Brabant: de computerversie van onze presentator Nina van den Broek. Door haar te laten 'klonen' met slimme software kan de AI-Nina video's presenteren op de website en app. De echte Nina wordt ondertussen overspoeld met positieve, grappige maar soms ook ietwat angstige reacties.

Omroep Brabant is de eerste journalistieke organisatie in Nederland die een echt iemand via AI inzet om video's te maken. Het is een behoorlijk vooruitstrevend experiment, en het krijgt dan ook veel aandacht. RTL Nieuws, Met het Oog op Morgen en het Jeugdjournaal vroegen Nina al de hemd van het lijf.

Dat laatste is absoluut niet het geval. "Voor mij is het totaal niet spannend", zegt ze. "Mijn poppetje doet wat ik nog niet deed, want ik sprak geen berichten in voor de website. Het is juist iets extra's wat we bieden voor mensen die niet goed teksten kunnen lezen, of die liever naar video's kijken."

"Ik krijg voornamelijk hele leuke reacties en complimenten dat het zo gedurfd is van Omroep Brabant om dit als eerste in Nederland te doen", vertelt Nina. "Vrienden vinden het vooral heel grappig", zegt ze lachend. "Nu heb je tenminste een uitknop, kreeg ik te horen. Maar er zijn ook mensen die zich afvragen of ik het spannend vind om mijn baan te verliezen, nu er een computerversie van mezelf bestaat."

AI staat voor artificiële intelligentie, oftewel kunstmatige intelligentie. Het is een term die wordt gebruikt voor software die moeilijke taken kan uitvoeren waarvoor eerst menselijke input nodig was. Door de inzet van AI kan je een machine dus taken laten uitvoeren waarvan eerst werd gedacht dat daar menselijke intelligentie voor nodig was. Ook kun je met behulp van AI een computerprogramma leren iemands stem en uitdrukkingen te imiteren. Dat stuk techniek wordt ingezet voor dit experiment.

Het was wel raar voor Nina om de gekloonde versie van zichzelf te zien. "Ik wist niet goed wat ik ervan kon verwachten, maar het is zó echt. Een gekke ervaring is het, maar wel leuk gek." Ook haar familie is heel trots en enthousiast. "Mijn broer is iemand die hier echt de vooruitgang in ziet en er ook nuchter tegenaan kijkt. Hij zei tegen me: 'Nina, het is supervet om hier de eerste in te zijn."

Haar familie kent haar natuurlijk door en door, zij zien overduidelijk het verschil tussen de echte en computergestuurde Nina. "Deze beweging maak jij nooit, zeiden ze meteen. En ik ben normaal ook heel expressief met m'n handen, dat doet de kloon niet. Maar als je mij niet kent, dan hoor je of zie je het echt niet."

Het gaat om een proef van drie maanden. Omroep Brabant bekijkt of het werkt, wat er anders moet en of het handig en nuttig is. Ook zijn we benieuwd naar de reacties van de online-kijkers.

In deze video vertellen we meer over het experiment: