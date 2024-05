Philips Stadion krijgt komend seizoen een upgrade aan Noordzijde

Het Philips Stadion krijgt komend jaar een upgrade. De bovenste ring aan de Noordzijde wordt komend seizoen aangepakt. Zo wordt de buitenzijde dichtgemaakt, komen er meer toiletten en krijgen cateringpunten betere faciliteiten. Dit is onderdeel van het plan om te kunnen groeien van 35.000 naar 45.000 bezoekers.

Het vernieuwen van het stadion is een langlopend project. Door het succes van de club staan er 10.000 mensen op de wachtlijst voor een seizoenkaart. Dat is een van de redenen dat PSV graag wil uitbreiden.

"Op de bovenste ring aan de noordzijde hebben we het meeste terrein te winnen", laat Sjors van den Boogaart, directeur van het Philips Stadion, weten. "De buitenkant is nu nog gedeeltelijk open, waardoor het onbeschermd is tegen neerslag. Het nieuwe uiterlijk is geïnspireerd op het Philips Stadion uit de jaren zeventig."

PSV pakt dus ook de toiletten en cateringpunten aan. Dit moet ervoor zorgen dat supporters korter in de rij staan.

Wanneer de verbouwing precies begint, is niet duidelijk. "We zijn nog met de gemeente in gesprek over de datum, maar ik verwacht dat we volgend seizoen al een flinke start kunnen maken", zegt de directeur.

Plek voor meer toeschouwers

Het is al langer bekend dat PSV wil uitbreiden. De eerste ontwerpen voor de uitbreiding werden zelfs al rond 2008 gemaakt. Het aantal toeschouwers is door de jaren heen dan ook flink gegroeid. In iets meer dan honderd jaar ging dit van 900 naar 35.000 vandaag de dag.

Zo zag het stadion er in 1966 uit: