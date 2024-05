Politie haalt vrouw uit pand waar ze gedwongen in prostitutie werkt

De politie heeft vandaag in Roosendaal een vrouw uit een pand gehaald die vermoedelijk slachtoffer was van mensenhandel en gedwongen in de prostitutie werkte. Agenten en boa's gingen bij het pand kijken vanwege meerdere meldingen die waren gedaan.

De politie had meerdere anonieme meldingen kregen over dat er illegale prostitutie in het pand zou gebeuren.

Eenmaal in het pand vonden agenten een Aziatische vrouw die daar vermoedelijk niet vrijwillig zat. Ze is waarschijnlijk slachtoffer van mensenhandel en werkte daar gedwongen in de prostitutie. "Schrijnend om de leef- en werkomstandigheden van deze dame te zien. Zij wordt uitgebuit en andere mensen verdienen hier veel geld aan", meldt de politie.

Na onderzoek bleek ze gesignaleerd te staan als ongewenst vreemdeling. Dat betekent dat ze eigenlijk niet welkom is in Nederland of meteen moet vertrekken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ligt dit op. De vrouw is daarom meegenomen naar het politiebureau. De Vreemdelingenpolitie gaat nu verder kijken hoe de vrouw geholpen kan worden.

De gemeente neemt mogelijk maatregelen tegen de pandeigenaar.