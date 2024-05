Felle brand in huis, vrouw in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

Een 41-jarige vrouw is woensdagnacht zwaargewond geraakt bij een felle brand in haar huis aan de 1e Franklinstraat in Eindhoven. Ze is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, laat een officier van dienst weten.

De vrouw lag te slapen op de zolder van het huis toen de brand uitbrak. De brandweer laat weten dat de brand vermoedelijk is ontstaan in of bij het bed waar zij lag te slapen. Onderzocht wordt hoe de brand kon ontstaan. Vlammenzee bovenaan de trap

Mensen die de vlammen zagen, waarschuwden de hulpdiensten en belden bij het huis aan om de bewoners te wekken. In het huis waren naast de zwaargewonde vrouw ook haar ouders en haar dochtertje aanwezig. Zij konden op tijd wegkomen. De vader van de gewonde vrouw wilde zijn zwaargewonde dochter ook nog naar buiten helpen, maar dit lukte niet vanwege de vlammenzee bovenaan de trap. Het slachtoffer is uiteindelijk door de brandweer naar buiten gehaald. Zij liep ernstige brandwonden op en ademde ook flink wat rook in. De brand zelf was relatief snel onder controle en kon beperkt worden tot de bovenste etage. Wel liep het huis fikse rook- en waterschade op. Ook het huis van de buren zou schade hebben opgelopen.

Diverse hulpverleners kwamen naar de 1e Franklinstraat in Eindhoven om de brand te bestrijden (foto: SQ Vision).