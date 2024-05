Twee vrouwen sloegen alarm bij brand in huis en wisten erger te voorkomen

Diverse hulpverleners kwamen naar de 1e Franklinstraat in Eindhoven om de brand te bestrijden (foto: SQ Vision). Voor het raam van de kamer waar het vuur uitbrak, is hout geplaatst (foto: Collin Beijk). Volgende 1/2 Diverse hulpverleners kwamen naar de 1e Franklinstraat in Eindhoven om de brand te bestrijden (foto: SQ Vision).

De 41-jarige vrouw die woensdagnacht zwaargewond raakte bij een brand in een huis aan de 1e Franklinstraat in Eindhoven heeft tweedegraads brandwonden opgelopen. "Ze is voor meer dan vijftien procent verbrand", laat haar vader weten. Hij was ook thuis tijdens de brand, net als zijn vrouw en het zoontje van het slachtoffer. De familie werd gered door twee langslopende vrouwen. "Ik ben hen zo ongelofelijk dankbaar!"

De vader is erg geschrokken van de brand. Hij heeft nog geen idee hoe het vuur kon ontstaan. Volgens de politie zou er geen sprake zijn van brandstichting. "Je verwacht nooit dat zoiets jou overkomt. En dan gebeurt het ineens." Gelukkig voor hem en zijn familieleden hadden twee vrouwen die 's nachts door de straat liepen, door dat er iets mis. "Zij hebben ons leven gered. Zij bonkten op de deur en belden 112."

"Haar zoontje heeft haar gelukkig niet gezien."

Het vuur woedde op de tweede etage van het huis. Als je heel goed kijkt, zie je donderdagochtend dat een dakkapel wat zwartgeblakerd is. Maar als je niet weet dat hier brand heeft gewoed, zie je er weinig van. Maar aan de binnenkant is de kamer waar het slachtoffer sliep volledig verwoest, laat de vader weten. "Mijn dochters zoontje heeft dit gelukkig niet gezien. Dat heb ik kunnen voorkomen. Hij sliep een etage lager, bij mijn vrouw en mij " Hij blijft deze ochtend bij zijn kleinzoon. Zijn vrouw is afgereisd naar hun dochter. Vanwege haar ernstige brandwonden is zij naar het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gebracht. "Ze zijn ondanks alles positief over haar toestand", vertelt hij geëmotioneerd. "Maar brandwonden zijn heel pijnlijk."

"Ik ga een kaarsje branden in de Mariakapel."