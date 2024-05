Zonnepanelen mogen toch blijven liggen in Bossche volkswijk

Goed nieuws voor de meeste bewoners van de oude Bossche volkswijk De Muntel met zonnepanelen op het dak. De gemeente Den Bosch wil de panelen in de wijk toch legaliseren. De bewoners van vijftien huizen lieten de panelen een tot twee jaar geleden installeren via verhuurder BrabantWonen, maar later bleek dat helemaal niet te mogen.

De gemeente wilde dat de panelen werden verwijderd omdat de wijk een 'rijksbeschermd stadsgezicht' is. Dat betekent dat de gemeente het oorspronkelijke uiterlijk van de wijk wil bewaren.

En dat geldt dus ook voor de jaren 80-huizen in de Busschietersstraat en het Rietpolderplein. In die twee straten liggen ruim 140 zonnepanelen verspreid over daken van vijftien huizen.

Begin april kregen de bewoners plots een brief van de verhuurder dat de panelen illegaal waren en dat ze er daarom af moesten. De bewoners baalden enorm, want dan zou hun energierekening weer flink omhooggaan.

Toch mogelijk

Nu lijkt er toch weer het een en ander mogelijk, blijkt uit een antwoordbrief van het college van B en W van Den Bosch op vragen die door diverse politieke partijen werden gesteld. De gemeente wil de panelen legaliseren.

"We begrijpen goed dat deze situatie voor de bewoners heel vervelend is, en gaan daarom voor de korte termijn zeer serieus kijken naar het legaliseren van deze zonnepanelen", schrijft de gemeente.



De gemeente is al in overleg met BrabantWonen over een 'maatwerkaanpak' hiervoor. "Voor de langere termijn zullen we als college de beleidsregels tegen het licht gaan houden", besluit het college in de brief.

Volgens regionale krant Brabants Dagblad is één huis uitgezonderd van de legalisatie. De zes panelen die op een gemeentelijk monument op het Rietpolderplein liggen moeten wel weg.

