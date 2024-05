YouTuber Darshan kwam via smoes aan NS-kleding: 'Had goede bedoelingen'

Een mooie broek, bijbehorende polo, een knalgele jas en zélfs een speciale badge: de bedrijfskleding van de NS is er alleen voor medewerkers. Toch is het de Friese journalist Darshan Boerema gelukt om zonder problemen bedrijfskleding van Nederlandse Spoorwegen te krijgen. Daarvoor ging hij naar het kledingmagazijn in Den Bosch waar zijn maten werden opgenomen. "We hebben tweemaal de volledige outfit kunnen krijgen. Zonder e-ni-ge controle of legitimatie", zegt Darshan.

Darshan Boerema noemt zichzelf onderzoeksjournalist en heeft een YouTubekanaal. Hij kreeg een anonieme tip dat je via een openbare internetlink een afspraak kon maken om bedrijfskleding voor NS te bestellen, ook als je geen werknemer bent. Darshan vond het vreemd dat die link openbaar was. "Zou dit dan wel goed gecontroleerd gaan worden? Dat gingen we uitzoeken." Na het verzinnen van een naam en het invullen van een personeelsnummer, werd Darshan uitgenodigd om kleding te komen passen in Den Bosch. Daar staat een paslocatie van het kledingbedrijf Schrijvens Confectiefabriek, die de bedrijfskleding van NS levert. Darshan ging zogenaamd langs als NS-veiligheidsservicemedewerker, dat zijn de de boa's die NS in dienst heeft om stations en perrons te beveiligen.

"Ik heb dit vaker gedaan. Onder meer bij handhaving, bij PostNL, met ambulancekleding."

Eenmaal op de paslocatie worden de verzonnen gegevens niet goed gecontroleerd. "Op een gegeven moment zat ik daar op een stoel. Toen zeiden ze: je personeelsnummer klopt niet. Toen vroeg ik: o, is dat een probleem?" Dat was het niet volgens de medewerker van de paslocatie. Darshan kreeg alleen te horen dat hij zijn foute personeelsnummer met zijn teamleider moest oplossen. De kleding werd alsnog gewoon verstuurd. En toen was daar de post. Een perfect op maat gemaakte NS-beveiligersoutfit voor Darshan. Toen had de onderzoeksjournalist uit Friesland nog maar één vraag: zou hij herkend worden? Hij nam de proef op de som en ging naar station Zwolle als NS-beveiliger. "Ik heb dit vaker gedaan. Onder meer bij handhaving, bij PostNL en met ambulancekleding. Dan kijk ik op straat, kijken wat voor impact zo'n outfit nou eigenlijk heeft", vertelt Darshan. "Dat liep iets minder goed, omdat ik herkend werd van mijn YouTubefilmpjes. Maar de mensen die me herkenden - die waren van de NS - die vonden het zo bizar dat het zo makkelijk is om aan de kleding te komen."

"Veiligheidsexperts die maakten zelfs de link met terrorisme."