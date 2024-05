Vrachtwagen belandt op z'n kant na ongeluk, weg afgesloten

Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagochtend gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. De vrachtwagen is gekanteld, de Burgemeester Letschertweg is ter hoogte van de Koolhovenlaan afgesloten voor verkeer.

Het ongeluk gebeurde rond half zeven op de kruising van de Koolhovenlaan en de Burgemeester Letschertweg. Hoe de auto en de vrachtwagen met elkaar in botsing zijn gekomen, is niet duidelijk. De chauffeur van de auto raakte niet gewond. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision