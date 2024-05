Bart haalt een superzeldzame computer naar zijn museum

Voor zover bekend, zijn er maar twee van in de wereld. En niet veel mensen zullen de Aesthedes 1 kennen. De peperdure computer werd in de jaren 80 in Nederland ontwikkeld. Hij werd gebruikt om bijvoorbeeld reclamelogo's te ontwikkelen. Oprichter Bart van den Akker van het HomeComputerMuseum in Helmond wilde hem hebben. "Ik wil zo een stukje Nederlands computererfgoed bewaren en weer werkend krijgen."

Het museum heeft al een Aesthedes 2 in de collectie staan. Ook een zeldzame computer, waarvan er, zover bekend, maar 7 zijn in de wereld. Van den Akker startte een crowdfunding om ook de Aesthedes 1 binnen te krijgen. Hij heeft nu genoeg geld en is in afwachting van de computer. "Ik krijg hem in bruikleen vanuit Amsterdam en hoef alleen de transportkosten te betalen. Maar ik mag hem natuurlijk niet vervoeren in een bestelbusje met dekens. We moeten een speciaal transportbedrijf inschakelen."

Van den Akker plaatste enkele jaren geleden informatie over de Aesthedes op internet. "Ik had gezegd dat het een soort Photoshop was", zegt hij. "Daar kreeg ik wel reactie op, want als je iets fout zegt, dan krijg je het meteen te horen. Een Engelsman had er vroeger mee gewerkt. Hij zei dat Photoshop een kleuter met stoepkrijt was, vergeleken met de Aesthedes."

Grote namen werkten met de computers. Volgens Bart werd het Heineken-logo en het biljet voor 25 gulden ermee ontworpen. Volvo werkte ermee. En Remia. "De man in Engeland heeft me veel informatie gestuurd. Hij kostte destijds 300 duizend pond." De informatie is heel belangrijk voor Bart. "We verzamelen niet alleen objecten, maar verhalen."