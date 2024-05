Voetbalclub was voorbereid op hartstilstand: 'Dat heeft zijn leven gered'

Het gaat goed met de aanvoerder van amateurvoetbalclub Achilles Veen die donderdagmiddag in Oisterwijk een hartstilstand kreeg. “Hij is nog in het ziekenhuis, maar is de nacht goed doorgekomen en weer aanspreekbaar. Gelukkig loopt het goed af”, zegt een opgeluchte Michel Smits, penningmeester van Achilles Veen. Dat komt volgens hem omdat de club was voorbereid op dit soort calamiteiten.

De schrik zat er goed in toen de aanvoerder van de club uit Veen rond de 32e minuut van de finale de beker in het KNVB-district Zuid I naar de grond ging. Hij had een hartstilstand. “We waren er gelukkig snel bij” zegt Smits. Goed voorbereid

Het is namelijk niet de eerste keer dat de club daarmee te maken kreeg: twee jaar geleden overkwam het de assistent-trainer. Daarom was de club goed voorbereid, legt hij uit. “Sindsdien zijn we er veel scherper op. Onze medewerkers gaan ieder jaar op cursus.” Daar heeft hij zijn leven aan te danken, weet Smits zeker. “Er was een AED op het sportpark, er waren snel kundige mensen bij. Dat heeft zijn leven gered. Honderd procent.” Kort erna landde een traumahelikopter op het veld van Trinitas in Oisterwijk waar de finale op Hemelvaartsdag werd gespeeld.

De traumahelikopter op het voetbalveld voor de speler van Achilles Veen (foto: Omroep Zeeland).