PSV-supporters zijn niet blij met 'lelijk' uitshirt en gaan protesteren

Het uitshirt van PSV voor het aankomende voetbalseizoen is vrijdag onthuld en dat leidt op sociale media tot ouderwetse ophef. Veel supporters zijn het niet eens met de nieuwe uitkleuren en de nieuwe logokleur, en dat laten ze weten ook. Sommige fans willen tijdens de wedstrijd zondag zelfs protesteren met een ludieke actie.

Het nieuwe uitshirt verwijst naar het testbeeld van een Philips-televisie 'dat een iconische status in de TV-geschiedenis verwierf', schrijft PSV op zijn clubwebsite. "Tegelijkertijd kijken Puma en PSV met het design naar de toekomst en naar de nieuwe generatie. De innoveerders van de toekomst."

Braak-emoji

Toch lijken niet alle fans die innovatie te waarderen. Nadat het shirt vorige week lekte waren de reacties al niet mals, en nu het shirt officieel is onthuld is dat niet veel anders. Veel mensen drukken zich onder het aankondigingsbericht op X uit met braak-emoji.

Grote PSV-supportersgroepen roepen fans nu zelfs op om zondag, als PSV uit bij Fortuna Sittard speelt, tegen het shirt te demonstreren. Het idee van de fans is om het oude shirt van PSV mee te nemen naar de wedstrijd en omhoog te houden uit protest.

Wat veel supporters tegen het zere been stoot is dat het logo van PSV op het nieuwe uitshirt geel is, in plaats van de traditionele kleuren.