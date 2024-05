Moederdag is lastig voor Annelies die kinderen wilde, maar ze niet kreeg

"Wel geprobeerd, niet gelukt." Dat is het vaste antwoord van Annelies van Eijck (46) uit Den Bosch als mensen vragen of ze kinderen heeft. "En nu oprecht gelukkig," voegt ze er dan aan toe. Maar dat ging niet vanzelf en nog steeds vindt ze Moederdag maar een lastige dag. Ze kijkt dan niet teveel op sociale media naar al die gezellige plaatjes van moeders met kinderen. Annelies heeft nu de site 'kindvrijleven.nl' opgezet om vrouwen die hetzelfde meemaken met elkaar in contact te brengen. Zondag, op Moederdag, vertelt ze erover in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Annelies had zelf sterke kinderwens. Ze had alles goed voor elkaar, leuke partner en een huis in een kindvriendelijke buurt. Een kind zou een logisch volgende stap zijn, maar dat ging niet vanzelf. Tien jaar lang zaten zij en haar partner in de medische molen. Ze maakte acht miskramen mee. Tot Annelies in 2015 de stekker eruit trok en koos voor een leven zonder kinderen. Kinderloos, of zoals het zelf nu zegt 'kindvrij'.

Wat volgde was een rouwperiode waarin ze haar kinderwens moest loslaten. Ze vond het een eenzame tijd. Die eenzaamheid wil ze andere vrouwen die om welke reden dan ook geen kinderen hebben, besparen. De site 'kindvrijleven.nl' biedt informatie, maar je kunt je ook aansluiten bij een community. Die telt nu al meer dan honderd vrouwen.

Annelies verhuisde van die kindvriendelijke buurt naar het centrum van Den Bosch en voelt nu dat haar leven waardevol is, ook al heeft ze geen kinderen. Dat inzicht wil ze graag aan andere vrouwen overbrengen, ook op die lastige Moederdag.

Tom Berendsen uit Breda is lijsttrekker voor het CDA bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni. De campagne is begonnen, maar van verkiezingskoorts is nog lang geen sprake.

Ook is Sandra van den Heuvel uit Oss te gast. Sandra raakte in 2021 besmet met het corona-virus en ze werd niet beter. Drie jaar lang was ze een schaduw van zichzelf, ze kon eigenlijk bijna niets. Twee keer vertelde ze erover bij KRAAK. Nu is ze opnieuw te gast met ongelooflijk goed nieuws.

