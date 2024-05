Storing bij Haringvlietbrug, bestuurders staan anderhalf uur lang stil

Op de A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam staan vrijdagmiddag in beide richtingen lange files door problemen met de Haringvlietbrug. Door een storing in het brugdek ging de klep van de brug ging niet meer omlaag. Automobilisten stonden daardoor uren vast. Rond half vier waren de problemen verholpen, maar er staat nog ruim een halfuur file op de A29.

Vrachtwagenchauffeur Michel van Rijswijk uit Tilburg kwam net aanrijden toen de brug open ging. Dat duurde zo lang dat hij steeds meer mensen uit hun auto zag stappen. “Na een half uur is het grappige er wel vanaf, dus mensen gingen wandelen. Ik heb toen ook heel even de benen gestrekt en een praatje gemaakt met mijn buurman.”

Vorig jaar zomer was de brug nog acht weken lang gesloten vanwege een grote onderhoudsbeurt. Toen is de klep vervangen om het toenemende verkeer aan te kunnen. "Dat gonsde nog door mijn hoofd", zegt Michel. "Ik dacht, er kan nog iets mis gaan, want ze zijn daar natuurlijk heel lang mee bezig geweest. En alsof de duvel ermee speelt gebeurt het."

Ook Hannie Schoenmakers uit Tilburg stond samen met haar man en twee hondjes anderhalf uur lang stil. "Mensen liepen met baby’tjes langs de weg. En aan de overkant, waar geen auto’s reden door de storing, stonden ze zelfs te voetballen", vertelt Hannie. "Ze gaven aan dat het nog uren zou kunnen duren. Daar raakte ik toch enigszins van in paniek."

De hondjes van Hannie lagen aanvankelijk rustig te slapen, maar na een uur kregen die dorst. “Het water wat we mee hadden genomen was al op", vertelt Hannie. "Gelukkig kregen we van onze ‘achterburen’ wat water, die nog wel wat in de auto hadden."

Rond half vier was de storing verholpen en ging de brug weer naar beneden.