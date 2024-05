Het noorderlicht kun je 3 nachten zien: 'Kans nog nooit zo groot geweest'

Het noorderlicht. Bij veel mensen staat het weerfenomeen op de vakantie-bucketlist, maar daarvoor moet je meestal naar de Scandinavische landen. De kans is nu heel groot dat we de komende drie nachten in heel Brabant het noorderlicht aan de horizon kunnen aanschouwen. Al moet je er wel midden in de nacht voor uit je bed. "De kans was de afgelopen twintig jaar nog niet zo groot", zegt amateur-astronoom Victor van Wulfen uit Heeswijk Dinther.

De amateur-astronoom legt uit wat ons te wachten staat. "Er zijn nu veel uitbarstingen op de zon. Die zijn vannacht op zijn hevigst. Bij die uitbarstingen wordt vanaf de zon materie in de ruimte geslingerd, richting de aarde. Als zo'n magnetische storm in botsing komt met onze atmosfeer, ontstaat er noorderlicht." Maar liefst vijf van die magnetische stormen zijn onderweg naar de aarde, weet Van Wulfen. Komende drie nachten is de kans daarom groot dat we het noorderlicht kunnen zien. "Een unieke kans. In twintig jaar tijd was die kans nog nooit zo groot."

"Het weer ziet er voor Brabant goed uit."

Al moet het natuurlijk wel helder genoeg zijn om te kunnen zien. Gelukkig is Donny de Koning van Weerplaza is de brenger van het goede nieuws: "Het weer ziet er goed uit, zeker voor Brabant. Er zijn veel opklaringen en alleen wat hoge sluierbewolking, maar dat is geen spelbreker", zegt de weerman. Al is er wel een nadeel: de korte nachten. Want om het noorderlicht te kunnen zien, moet het donker genoeg zijn. "We hebben drieënhalf uur met volledige duisternis. Tussen middernacht en half vier 's nachts", zegt De Koning. "De magnetische zonnestormen doen er zo'n 24 tot 48 uur over om de aarde te bereiken. Ze moesten dus wel de juiste timing hebben, en er tijdens de volledige duisternis zijn. Om vier uur 's nachts wordt het weer lichter, dus dan is het te laat." Victor filmde het noorderlicht eerder al eens vanuit zijn zolderraam: