Diabetesdiagnose synchroonzwemster Noortje de Brouwer, vlak voor de Spelen

Noortje de Brouwer (25) kent een heftige voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. De 25-jarige synchroonzwemster uit Goirle is enkele weken geleden in het ziekenhuis opgenomen en kreeg de diagnose diabetes type 1. In de put zitten is echter niets voor haar. “Heel lang balen doe ik niet, daar los je niks mee op. Ik heb er ook helemaal geen tijd voor.”

Onlangs kreeg Noortje heel erg dorst en dronk ze liters water en sportdrank. Toch had ze constant een droge mond. Ook viel ze in korte tijd een aantal kilo af. “Via Team NL kon ik snel een bloedonderzoek inplannen en diezelfde avond kreeg ik de diagnose diabetes type 1 (suikerziekte). Ik werd direct met uitdrogingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.” Eerdere jaren had Noortje wel vaker lichamelijke klachten. “Ik ben ooit flauwgevallen tijdens een trainingskamp. Ook heb ik momenten gehad dat ik met regelmaat moest overgeven. Ik dacht dat het door de stress en het vele sporten kwam, maar mogelijk dat ik dit nu kan linken aan suikerziekte. Ik hoop het wel, dan is dat mysterie opgelost. Er zijn vaker bloedonderzoeken geweest, maar omdat ik zo fit ben, gaf mijn lichaam eerder niet aan dat ik ziek was.” Op Instagram deelde ze het nieuws en direct kwamen er veel reacties binnen bij de Goirlese. “In het begin wist ik echt niet wat er allemaal op me af zou komen. Door openhartig te zijn over mijn suikerziekte kreeg ik veel berichten uit alle hoeken, waaronder van topsporters met dezelfde diagnose zoals voormalig topvolleyballer Bas van de Goor, die een stichting voor mensen met diabetes heeft. Alle reacties hebben me al zoveel opgeleverd, want ik zit natuurlijk met veel vragen.”

"Er zijn wel de nodige extra uitdagingen."

Na een zilveren plak met haar tweelingzus Bregje op het WK synchroonzwemmen staat komende zomer de Olympische Spelen dikgedrukt in de agenda. “Er zijn diverse voorbeelden dat je als topsporter met diabetes type 1 op het hoogste niveau kunt uitkomen. Er zijn wel de nodige extra uitdagingen en je moet altijd goed voorbereid zijn. Het is fijn om te horen dat het niet per se heel veel negatieve gevolgen heeft.” “Onze doelstelling is en blijft hetzelfde en dat is om goed te presteren in Parijs. Mijn lichaam heeft wel een klap gehad en ik heb wat ingeleverd. Ik verwacht vanaf volgende week weer volle bak te kunnen trainen om die achterstand weer snel in te gaan halen. Ik krijg sensoren op mijn lichaam die de suikerspiegel meten en ik spuit insuline. Het is dan de kunst om door te krijgen hoeveel ik moet gaan spuiten op welke dagen. Ik krijg goede begeleiding om de handleiding voor mijn lichaam uit te zoeken.”

"Alles negatief bekijken gaat je niet helpen."