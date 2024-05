112-nieuws: fietser botst op trailer • file op de A27

09.44

De jongen die gisteravond werd aangehouden bij het station van Boxmeer omdat hij een een mes op zak had, is 16 jaar oud. Dat maakte de politie vanochtend bekend. De jongen zat in een trein en had geen treinticket bij zich. Hij bleek ook geen identiteitsbewijs bij zich te hebben. Daarop schakelde Arriva de politie in. Toen agenten hem fouilleerden, ontdekten zij het mes. Dat is in beslag genomen. De man heeft een boete gekregen.