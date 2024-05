Schitterende foto's van noorderlicht boven de provincie: 'Magische uren!'

Ze komen superlatieven tekort, de mensen die vrijdagavond en -nacht wakker bleven of de wekker gezet hadden om het noorderlicht boven de provincie vast te leggen. "Wat een rijkdom", stamelt Angelique de Kraker. "Het was magisch", vindt Leonie de Koning. Ze krijgen bijval van Chantal Merkx: "Wat een cadeau om dit te zien vanuit onze achtertuin, echt prachtig!"

Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration, de Amerikaanse instantie voor meteorologie en oceanografie, is de huidige zonnestorm die het indrukwekkende noorderlicht veroorzaakte er een van niveau vijf, een niveau dat wordt omschreven als 'extreem'. De storm wordt veroorzaakt door de uitstoot van zonnevlammen en is veel zuidelijker te zien is dan in de regio's waar het gewoonlijk waarneembaar is.

"Onze buurt kreeg een betoverende gloed."

Veel mensen namen de kans om dit fenomeen goed vast te leggen. Onder wie Kathinka Geerts uit Eindhoven. "Nog laat wakker zijn heeft zo zijn voordelen", liet zij weten vanuit Woensel-Noord. Dilara Colakoglu Das uit Oss noemt het een voorrecht om het prachtige schouwspel vast te leggen. "Ik was verrast en verbijsterd door dit zeldzame fenomeen, dat onze buurt in een betoverende gloed dompelde." Ze spreekt van 'magische uren'. Stefan Vlemmix fotografeerde het noorderlicht vanuit zijn achtertuin in Sint-Oedenrode. "Ik wist dat het te zien kon zijn, maar had er verder niet meer bij nagedacht. Rond middernacht was ik de hond uit aan het laten toen ik de rode gloed zag. Toen wist ik eigenlijk meteen wat het was. Daarna thuis de camera en een statief gepakt en me zitten te vergapen aan het spektakel in de lucht. Met het blote oog iets minder goed te zien, maar het was alsnog indrukwekkend. Héél tof!"

"Ineens was het daar."

Lisette Kaptein uit Den Dungen besloot om kwart over twaalf 's nachts naar buiten te gaan om met weerfenomeen met eigen ogen te zien. "Toen was het met het blote oog al zeer goed het rozerode licht te zien. Echt prachtig! Daarna heb ik mijn spiegelreflexcamera gepakt en met lange sluitertijd om foto's te maken. Wow, wat een prachtige ervaring, zo vanuit mijn eigen achtertuin!" Ook Leonie de Koning genoot van het noorderlicht, in Veldhoven. "Het begon met een groene zweem in de lucht en ineens was het daar. Rood/blauwe, paarse stralen en we konden het gewoon met het blote oog waarnemen. Heel bijzonder!"

Het noorderlicht in het oosten van Middelbeers boven aspergebedden (foto: Zonnevogel.nu).

Kleurengloed in een donker Oisterwijk, rechts een van de tenten van Intents (foto: Karin van de Logt).

Maren-Kessel rond halfeen vrijdagnacht (foto: Lars Verhoofstad).

Tessa Smeets zag het noorderlicht vanuit de caravan (foto: Tessa Smeets).

Aurora boven de Reeshof in Tilburg, met de Grote Beer, gewoon in de achtertuin. (foto: Bianca Baetens).

Het noorderlicht werd op diverse plaatsen in de provincie vastgelegd (foto: Martin van Berlo).

Kleurenpracht boven Boxtel (foto: Johan van de Ven).

Ook in Oosterhout was het noorderlicht te zien (foto: Martijn de Graaf).