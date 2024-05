Willem II-aanvoerder Heerkens stopt op hoogtepunt: 'Fantastisch afscheid'

Hij was er in 2014 bij toen Willem II de titel pakte in de toenmalige Jupiler League. Nu, tien jaar later, zijn de Tilburgers opnieuw kampioen en mocht aanvoerder Freek Heerkens de schaal omhoog houden. Het was tevens de laatste wedstrijd als profvoetballer voor de 34-jarige verdediger. "Ik ben erg trots en blij, maar het echte besef zal pas later indalen."

Toen Freek afgelopen woensdagmiddag zijn afscheid aankondigde, kreeg hij veel reacties binnen. "Het was nogal een turbulente week. Natuurlijk omdat we promoveerden, maar ook de aankondiging dat ik ga stoppen. Als je dan de supporters je naam hoort scanderen, is dat erg mooi. Een fantastisch afscheid met een kampioenschap."

Bij zijn laatste wedstrijd was zijn zoontje van 8 maanden oud aanwezig. "Ik mocht met hem het veld oplopen, dat is geweldig. Normaal ligt ie rond die tijd al op bed, dus hij was een beetje uit z'n ritme, maar dat komt goed. Of hij al fan is van Willem II? Van rompertjes en slabbetjes tot een badjas van Willem II, dat krijgt hij al vroeg mee."

Na elf seizoenen Willem II en daarvoor periodes bij FC Den Bosch, PSV en Go Ahead Eagles is de verdediger uit Heeswijk-Dinther profvoetballer af. Bij de Tilburgers maakte hij kampioenschappen mee, een degradatie, een bekerfinale en Europees voetbal. "Ik ga echt niet terugkomen op mijn beslissing, het is goed zo. Als we straks in de zomer onze schema's opgestuurd krijgen, hoef ik die niet meer te volgen. Dat ga ik niet missen. Maar als straks de voorbereiding begint, zal dat wel een beetje gek zijn."