Supporters Willem II door het dolle heen: 'Titel dankzij Peter Maes'

Het grote succes van de kampioensploeg van Willem II? De meeste supporters wijzen naar hoofdtrainer Peter Maes. Onder leiding van de 59-jarige Belg veranderde de Tilburgse ploeg van een bang vogeltje in een hongerige leeuw. Supporter Leo Alkemade: "Maes is een motivator, een vaderfiguur. Hij mag hier nog vele jaren blijven."

Leo Alkemade is één van de bekendste Willem II-supporters. Hij noemt Maes als reden dat de kampioensschaal in Tilburg omhoog wordt gehouden. "Ik drink regelmatig Maes-bier, dus ik was al fan van Maes. Peter Maes heeft voor de ommekeer gezorgd. Van heel slecht voetbal naar redelijk slecht voetbal en uiteindelijk naar af en toe prima voetbal. Met relatief weinig kwaliteit in de selectie een resultaat neerzetten is knap. In de Eredivisie moeten er wel nieuwe spelers bijkomen, eigenlijk in iedere linie."

Gerrit van Ierland (58) uit Tilburg is al 41 jaar supporter van Willem II. In de loop der jaren heeft hij veel trainers voorbij zien komen, maar over Maes kan hij geen slecht woord zeggen. "Zo zie je maar dat een trainer veel kan bereiken met een groep. Qua instelling en teamspirit zit het dankzij Maes goed in elkaar. Dit kampioenschap is de kers op de taart en voor een groot deel dankzij onze Belgische vriend."

Het feest werd vrijdagavond al goed gevierd: