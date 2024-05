Student Jelle rijdt op de bus om tekort op te lossen: 'Wel vet natuurlijk'

Busvervoerder Hermes kampt al langere tijd met een tekort aan buschauffeurs. Om dit op te lossen is de vervoerder onder studenten aan het werven. Want buschauffeur zijn, betaalt best fijn en je kunt flexibel werken. Zestig studenten in de omgeving van Eindhoven zitten nu op de bus of zijn in opleiding. Een van hen is de 22-jarige Jelle Hak, die aan de Technische Universiteit studeert. "Het leek me wel vet om in zo'n groot voertuig te rijden."

Na het behalen van het rijbewijs rijden de studenten met een mentor rond. "Pas als de mentor vindt dat je er klaar voor bent, mag je alleen op de bus", zegt Jelle. De student maakte tijdens een van de eerste ritten met zijn mentor al iets leuks mee. "Ik kreeg van een passagier een euro fooi", lacht hij. "Hij vond dat ik het heel goed had gedaan. Je rijdt dus niet alleen op een groot voertuig, maar sociaal is het ook erg leuk."

In oktober vorig jaar begonnen de problemen in de dienstregeling bij Hermes door het tekort aan chauffeurs. Volgens het bedrijf speelde het vooral in de grote steden. Zo is een van de stadslijnen in Eindhoven helemaal verdwenen. "Mede door de inspanningen op het gebied van de werving van studenten, heeft Hermes deze lijn in april 2024 weer kunnen herintroduceren", laat een woordvoerder weten.

Ook de passagiers in de bus van Jelle zijn blij. "Ik bleef regelmatig bij de halte staan omdat de bus niet kwam opdagen", zegt een man uit Veldhoven. "Dus ik vind het fantastisch dat studenten nu rijden. Hij doet het erg goed. En ik kan het weten want ik ben rij-instructeur geweest", lacht hij. Ook een andere passagier ziet de inzet van studenten wel zitten. "We hebben wel eens naar huis moeten lopen, omdat de bus niet meer kwam. Dus ik vind dit wel een goede actie", zegt een passagier die in Eindhoven is opgestapt.