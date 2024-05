Tilburg klaar voor de huldiging van Willem II: 'Wordt gekkenhuis'

"Het wordt een gekkenhuis: iedereen zingen, dansen, hossen en veel bier drinken." Van de podiumbouwers tot jonge fans met thuisshirts aan: Tilburg is klaar voor de huldiging van Willem II. Vooral trainer Peter Maes wordt geprezen. "Maes, ja Belgische baas! Hij heeft het gefixt dit seizoen", vindt Joep de Volder.

Met een rood hoofd en een grijns van oor tot oor staat Joep de Volder bovenop het podium wat hij met collega's aan het opbouwen is op het Heuvelplein. "Dit is hét plein van Tilburg. Iedereen komt hier langs, nu ook met de opbouw. Da's ook wel Tilburgs eigen: het gezellige, lekker een praatje maken met iedereen die voorbijkomt."

'Maandag een katertje'

Joep heeft ontiegelijk veel zin in de huldiging. "Ik denk dat het hier dan afgeladen vol staat heel de straat. Het wordt een gekkenhuis: iedereen zingen, dansen, hossen en veel bier drinken. Maandag een katertje denk ik, maar dat komt wel goed!"

"Ik vind het geweldig dat we hier weer een mooi feestje gaan hebben", reageert Kees Smulders, die voorbij komt fietsen. "Het is Tilburg, mijn stad. Ik sta vierkant achter Willem II." Joep kan niet wachten: "Tilburg had dit gewoon nodig. Willem II is een club die in de Eredivisie hoort en niet in de Keuken Kampioen Divisie."

Maes, Belgische baas

De Willem II-aanhang is heel eensgezind als het gaat om trainer Peter Maes. "Maes, ja Belgische baas!", roept Joep lachend. "Hij heeft het gefixt dit seizoen. Ik ben echt heel trots. Ik denk dat hij het op de ouderwetse manier heeft gedaan, dat 'ie de jongens goed heeft getemd." Ook de 11-jarige Luuk van Berkel prijst Maes. "Dankzij die succestrainer zijn ze gepromoveerd."

Thijs Vogels heeft nog een boodschap voor de ploeg van Peter Maes: "Handhaven volgend jaar. En dan langzaam bouwen naar Europees voetbal. Het gaat morgen een geweldig feest worden. Ik heb d'r zin in en volgens mij heeft heel Tilburg er zin in. Laat maar komen zou ik zeggen!"