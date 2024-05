Tophockeyster Lidewij Welten zet punt achter imposante hockeyloopbaan

Hockeyster Lidewij Welten uit Eindhoven stopt met tophockey. Na de play-offs met haar club Kampong hangt ze haar hockeystick aan de wilgen. “Na veel mooie jaren op het veld is het tijd voor een nieuw hoofdstuk”, zegt ze op Instagram. "En oh, wat een avontuur is het geweest!"

Welten was pas zestien jaar oud toen hockeycoach Marc Lammers haar selecteerde voor het Nederlands elftal. Ze nam vier keer deel aan de Olympische Spelen mee en haalde met het Oranje in 2008, 2012 en 2021 goud. In 2016 pakte het team een zilveren medaille.

In totaal speelde ze 247 wedstrijden voor het Nederlands elftal waarin ze 95 keer scoorde. In 2015 werd Welten zelfs verkozen tot beste hockeyster van de wereld. Welten werd daarnaast benoemd tot Lid van Verdienste, bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en ereburger van Brabant.

Niet geselecteerd voor de spelen

Een vijfde Olympische Spelen bleek er voor de 33-jarige hockeyster niet in te zitten. Afgelopen januari maakte bondscoach Paul van Ass bekend haar niet op te nemen in de selectie voor Parijs. Mede door haar blessures werd ze niet geselecteerd. Welten miste vorig jaar ook het EK door een blessure. Haar oude coach Lammers vond dat erg jammer, zei hij: "Ze was een van de snelste spelers van de wereld. Ze was heel explosief, maar dat leidde ook tot blessures."

Verrassende stap naar Kampong

De carrière van de geboren Eindhovense begon bij Hockey Ons Devies (HOD) in Valkenswaard, waarna ze in 2005 naar hockeyclub Den Bosch overstapte. Met Den Bosch haalde ze dertien landstitels. Na zeventien jaar Den Bosch ging ze spelen voor Kampong uit Utrecht. Destijds vonden veel mensen in de hockeywereld het een opvallende stap omdat ze van een koploper naar een middenmoter ging.

Zelf wist ze waarom ze de transfer maakte. "Om de beste versie van mezelf te zijn had ik echt een nieuwe prikkel nodig", legde ze toen uit. Bij Kampong eindigt ze nu haar negentienjarige hockey loopbaan.

Zondag speelt ze haar laatste competitiewedstrijd en wordt er officieel afscheid van haar genomen. Kampong speelt de play-offs en die speelt Welten nog mee. “En dan is het tijd om nog één keer alles te geven. We gaan samen knallen en er een afscheid van maken om nooit te vergeten”, laat ze in haar Instagram-bericht weten.