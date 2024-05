Nikkie de Jager deelt toch niet de songfestivalpunten uit

Nikkie de Jager deelt toch niet namens Nederland de punten uit tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. De Udense visagiste vindt het niet goed voelen, vertelt ze in een videoboodschap die te zien was in de voorbeschouwing op de finale.

De Jager zegt daarnaast op Instagram dat de beslissing om toch geen punten uit te delen namens Nederland samen met AVROTROS is genomen. De omroep legt de beslissing uit met met het volgende statement: "Nu AVROTROS niet langer onderdeel is van de finale van het Eurovisie Songfestival, voelen we ons niet geroepen om live punten uit te delen. Net als Nikkie hadden wij deze avond heel anders voorgesteld", aldus de omroep.

Het statement van de omroep komt na het besluit van songfestivalorganisatie EBU om Joost Klein te diskwalificeren omdat er een aanklacht wegens bedreiging tegen de Nederlandse zanger ligt. Hij zou een bedreigend gebaar naar een cameravrouw hebben gemaakt toen zij hem buiten de show om filmde. Ze deed dat tegen de afspraken in.

Leeuwarden

De Jager zou tijdens de finale live vanaf de 'Europapaparty' in Leeuwarden de punten aan de andere landen uitdelen. Het feit dat Joost Klein is gediskwalificeerd, verandert daar niets aan, zei Sipke Jan Bousema eerder vandaag namens de organisatie van het songfestivalevenement in de Friese hoofdstad. Op die keuze is De Jager nu teruggekomen.

