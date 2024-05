112-nieuws: 3 auto's botsen bij Borkel • botsing auto en motor in Mill

11.13

Een 75-jarige man uit Breda is gistermiddag op straat beroofd. Dit gebeurde rond drie uur., toen de man over de Langendijk richting het Dr. Struykenplein reed. Van achteren werden de twee gouden kettingen van het slachtoffer met geweld van zijn nek getrokken. "De striemen staan in zijn nek", laat de politie weten. De dader is een man die 17 of 18 jaar oud wordt geschat. Hij is zo'n 1,80 meter lang en hij heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk, een gladgeschoren gezicht en glad zwart haar. Hij droeg een gestreept T-shirt.

