112-nieuws: drie auto's botsen op elkaar • drugsafval in rivier gelekt

15.45

Een motoragent is zaterdag in de wijk De Wisselaar achter een groepje crossmotorrijders aangegaan. Buurtbewoners hadden gemeld dat zij erg hard door hun straten reden. Na een korte achtervolging wist de agent een van hen te pakken te krijgen. De crossmotor bleek door een 16-jarige jongen te worden bestuurd en geen kentekenplaat te hebben. Hoewel de jongen niet oud genoeg is om een rijbewijs te hebben, heeft de politie hem niet bekeurd voor het besturen van de motor. De agent kon niet aantonen dat hij had gereden. "Wel kreeg hij van ons een bekeuring voor het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs. Daarnaast hebben we hem thuisgebracht en hebben daar een gesprek gevoerd met zijn ouders", aldus de politie op Instagram. De motor is in beslaggenomen.