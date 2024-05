112-nieuws: fietser zwaargewond na botsing • minder treinen vanaf Eindhoven

17.54

Op de Heerstraat in Sint Agatha volgden de ongelukken met auto's zich vanmiddag snel op. Tijdens het inhalen raakte iemand in een zwarte auto de vluchtheuvel en kwam daardoor via een boom in de sloot terecht. De drie mensen in de auto kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Mensen die te hulp schoten, parkeerden hun auto in de buurt van het ongeval. Daardoor ontstond nog een ongeval. Een automobilist die aan kwam rijden zag een van de auto's over het hoofd en botste op het voertuig. Daar is niemand bij gewond geraakt. De Heerstraat was afgesloten door de ongelukken.