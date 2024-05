Neem het er vandaag van, want stevige buien zijn komende week op komst

Neem het er deze zondag lekker van! Het wordt een droge en zonovergoten Moederdag. Volgende week wordt het wel anders. Dan moeten we rekening houden met best wel stevige buien met kans op hagel en onweer. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

"Deze zondag wordt echt een stralende dag", vertelde Floris op de radio. "Er is echt veel ruimte voor de zon. Er trekken ook wat velden met hoge bewolking over, maar in het algemeen heeft de zon daar weinig last van. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden van 25 tot lokaal 26 graden bij niet al te veel wind uit oostelijke richting."

"Een onbeschermde huid kan al binnen dertig minuten verbranden."

De weerman waarschuwt wel: "De zon is vandaag vrij krachtig, vooral tussen een en vier uur 's middags. Dan zien we kracht 4 of 5 en lokaal zelfs 6 op de UV-index. Dit betekent dat een onbeschermde huid al binnen dertig minuten kan verbranden. Het is dus verstandig om je goed in te smeren, vandaag." Voor wie komende avond en nacht graag nog een keer het noorderlicht wil zien, heeft Floris goed nieuws. Ook komende nacht kan dit weerfenomeen worden waargenomen. "Er is dan wel wat meer bewolking aanwezig dan de afgelopen nachten, maar tijdens heldere perioden moet het zeker nog wel lukken."

"Er is kans op hagel, windstoten en ook onweersbuien."

Ook maandag gaat overwegend droog van start, met veel ruimte voor de zon. "Maar in de loop van de dag komen dan wat stapelwolken tot ontwikkeling en stijgt de kans op een aantal buien. Die kunnen best wel stevig zijn", benadrukt Floris. "Met kans op hagel, windstoten en ook onweersbuien sluit ik zeker niet uit." Maar voor die buien uit wordt het nog wel een graad of 23. "Dat is best wel warm."

"Na dinsdag gaat de temperatuur wel behoorlijk omlaag."