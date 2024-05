Na twee weken werk aan het spoor is station Tilburg weer bereikbaar

Wie afhankelijk is van de treinen van en naar Tilburg kan weer opgelucht ademhalen: het treinverkeer rond de stad wordt vanaf maandag weer hervat. Tussen Tilburg en Breda rijden de treinen pas een dagje later weer, meldt de NS.

De afgelopen twee weken vonden veel werkzaamheden plaats op en rondom het station van Tilburg. Die werkzaamheden zijn nu genoeg opgeschoten dat de treinen begin deze week weer mogen rijden.

Vanaf maandag rijden de treinen weer vanaf station Tilburg, met uitzondering van de treinen tussen Tilburg en Breda. Op dit traject worden bussen een dagje langer ingezet. De afgelopen twee weken is er aan het spoor gewerkt.



Wat is er aangepakt?

Bij station Tilburg zijn de steile trappen naar de perrons vervangen. Daarnaast is perron 4 afgebouwd en perron 1 gerenoveerd. Op station Tilburg Universiteit is perron 1 volledig aangepakt. Dat perron heeft nu nieuwe bestrating, verlichting, camera’s en een nieuwe omroepinstallatie.

Bovendien zijn door ProRail de portalen voor de bovenleiding vervang en is de hellingbaan van perron 2 en 3 volledig vernieuwd. Daarnaast is er aan het spoor gewerkt tussen Tilburg en Breda en Tilburg en Vught en ook op station Gilze-Rijen vonden werkzaamheden plaats.

