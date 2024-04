Station onbereikbaar nu grote werkzaamheden zijn gestart: chaos blijft uit

Er werd rekening gehouden met chaos op stations nu er ruim twee weken geen treinen rijden van en naar Tilburg. Dit heeft alles te maken met diverse werkzaamheden aan en rond de stations Tilburg en Tilburg Universiteit. Maar maandagochtend blijkt dat alles heel soepel verloopt.

"Vanwege deze werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg, tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Den Bosch en Tilburg", vertelt woordvoerder Arno Leblanc van de NS.

De NS zet bussen in om de reizigers toch van A naar B te kunnen brengen. "Het verloopt goed", zag Leblanc maandagochtend op het station in Den Bosch. "Het is natuurlijk meivakantie, dat scheelt al een hoop. En we merken dat wanneer er werkzaamheden zijn, een deel van de reizigers thuisblijft of zelf maatregelen neemt en op een andere manier reist."

Iedere dag worden meer dan tachtig bussen ingezet. "Die rijden op en neer tussen Breda en Tilburg, tussen Tilburg en Den Bosch, tussen Tilburg en Boxtel en alle stations die ertussen liggen. Zo hopen we dat we de komende twee weken iedereen toch van A naar B kunnen brengen."