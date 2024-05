Sandra leed onder long covid, maar voelt zich als herboren: 'Geniet weer'

Feesten en genieten van het leven, dat was voor Sandra van den Heuvel uit Oss (48) drie jaar lang niet mogelijk. In 2021 werd ze besmet met corona en bleek ze long covid te hebben, maar nu voelt ze zich weer als herboren. En dat terwijl ze al die jaren in onzekerheid zat en ze zichzelf niet meer herkende. "Het leven kan nu echt verdergaan op een manier zoals ik dat graag wil."

Zondag vertelde Sandra in het Omroep Brabant-praatprogramma KRAAK. hoe de ziekte jarenlang haar leven verwoestte en dat na een lange zoektocht ze nu weer kan leven. "Ik nam samen met mijn man deel aan een training waarbij mijn brein wordt geprikkeld en waarin je leert om met chronische stress om te gaan", vertelt Sandra. "Op de tweede dag gebeurde er iets in mijn lijf en ik begon midden in de groep heel hard te huilen." "Het waren tranen van vreugde en toch voelde het ook heel dubbel. Waarom moest ik hier drie jaar voor ziek zijn en kan ik me nu ineens beter voelen..", zegt Sandra. "Bij thuiskomt wilde ik het eerst niet aan de kinderen vertellen, omdat ik het nog even rustig aan wilde doen. Ik kon het alleen niet meer voor me houden en heb meteen gezegd dat ik me weer 'mama' voel."

"Ik kan weer feesten en lig niet meer dagenlang op de bank."

Sandra kan het zelf nog amper geloven en dacht eerst nog dat ze een terugval zou krijgen, want ze weet waar ze vandaan kwam. "Er komen af en toe nog fragmenten terug dat ik veel aan het uitrusten was op de bank. En dat ik zelfs hier na een eerdere uitzending eerst even moest liggen om bij te komen", vertelt ze over een eerder bezoek aan het praatprogramma van Omroep Brabant. Dat hoeft dit keer niet en ook niet als Sandra thuis is. Haar dagen zijn weer gevuld, al is nog niet alles terug. "Mijn conditie is nog minder, maar ik vind het al heel knap dat ik vijf kilometer kan wandelen. En ik sta zelfs al op de tennisbaan. Vanmiddag ga ik naar verjaardag van een vriendin die vijftig is geworden en dan ga ik lekker feesten."

"Dat de training voor mij helpt, betekent niet dat het voor iedereen helpt."