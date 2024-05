Bokila uit zijn plaat op 'eigen nummer' op Heuvel: 'Liefde voor supporters'

Als je een slok bier moest nemen voor elke keer dat iemand Jeremy Bokila een 'cult-held' noemt, zou menig zwaargewicht aan het einde van de avond knock-out op de spoedpost van het Elizabeth Ziekenhuis zitten. Maar, zoals dat voor de meeste clichés geldt, is het een cliché voor een reden. De Congolees-Nederlandse aanvaller groeide binnen no-time uit tot een Tilburgse voetballegende en sluit het seizoen zondag met een gouden randje af tijdens de huldiging.

De liefde voor de speler komt natuurlijk ook door zijn spel. Hoewel hij maar vijf keer in de basis stond, maakte hij een paar belangrijke doelpunten en barstte het Willem II-stadion haast uit zijn voegen als Bokila het veld op kwam. Mede te danken aan zijn gepersonaliseerde 'stadion banger', gebaseerd op het nummer Tequila van The Champs. Tudutudududutu, Bokila !

"Het was bloed, zweet en tranen. Ook letterlijk", zegt de speler, terwijl hij zich met zijn ploeg door het overgeladen volle Tilburg heen werkt. Het is stralend weer en de stad ziet rood, wit en blauw van de fakkels. Achter zijn rug houdt hij twee blikjes drank vast. "We hebben ervoor gestreden en ik ga dit wel uitbundig vieren. Dit is waar je hard voor hebt gewerkt."

Door de winst mag Willem II komend seizoen de strijd voortzetten in de Eredivisie. En dat vindt de aanvaller toch wel fantastisch. "Ik ben nu 35", zegt hij. "Het eerste seizoen lig je eruit in de play-offs, één seizoen later promoveer je. Dan ben je 35 in de eredivisie. Dat is geweldig, ik heb geen remmen meer vandaag."

Zo klonk het zondagavond tijdens de huldiging op de Heuvel: