Frenkie en Mikky in het geheim getrouwd: 'Gefeliciteerd echtgenoot'

Voetballer Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney zijn in het geheim getrouwd. Het leek erop dat de twee al bijna twee jaar verloofd waren, maar ze hebben elkaar stiekem al het jawoord gegeven. Dat blijkt uit een Instagrambericht dat Kiemeney, die opgroeide in Hilvarenbeek, zondag deelt.

"Happy birthday to my husband", schrijft ze. Ook deelt ze zwart-witfoto's van de ringen, de bruidstaart en het trouwboeket. Wanneer de bruiloft precies plaatsvond, hebben ze niet bekendgemaakt.

De Jong en Kiemeney kennen elkaar sinds hun middelbareschooltijd in Tilburg. Op het Koning Willem II College zaten ze bij elkaar in een klas met talentvolle sporters. Sinds de vonk daar in 2014 oversloeg, hebben ze een relatie.

De twee verhuisden vijf jaar later naar Barcelona, toen Frenkie De Jong Ajax inruilde voor FC Barcelona. In de zomer van 2022 ging hij op een knie voor zijn jeugdliefde en in november vorig jaar kregen ze samen zoontje Miles.

Veel fans en bn’ers reageren verrast, onder wie Guus Meeuwis. Hij deelt een aantal emoji’s met hartjesogen onder het bericht.

DIT WIL JE VAST OOK LEZEN:

Anderhalf jaar geleden ging Frenkie de Jong op een knie voor zijn Mikky