Dassen ondergraven spoor, ProRail legt kunstburcht aan

ProRail begint op korte termijn met de aanleg van een kunstburcht voor dassen vlak bij het spoor bij Ravenstein. Daar werden eerder dit jaar graafsporen gevonden van een dassenburcht onder de rails. Hierdoor dreigt instortingsgevaar en verzakking van het spoor. Treinen rijden momenteel op dat traject niet harder dan 40 kilometer per uur.

In deze video wordt uitgelegd hoe dat in z'n werk gaat:

ProRail wil daarom zo snel mogelijk met de aanleg van een kunstburcht beginnen. Dat is een alternatieve burcht compleet met een gangenstelsel, iets verder van het spoor. Zo bouwt ProRail een kunstburcht .

Kraamtijd Een van de tussenstappen daarvan is de aanleg van een kunstburcht. Maar de aanleg kan pas beginnen na de kraamtijd. Die duurt doorgaans van december tot en met juni. De verwachting is dat de jonge dassen binnenkort de huidige burcht verlaten.

De das is een beschermde diersoort, daardoor mag ProRail de bestaande burcht niet zomaar weghalen. Voor het verwijderen van de burcht heeft ProRail ontheffing nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gaas

Om de das weg te houden van de bestaande burcht wordt de begroeiing weggehaald. Ook wordt er gaas geplaatst bij de ingangen van de burcht. Volgens experts vinden de dassen dat niet prettig lopen. Bovendien kunnen er geen nieuwe gangen worden gegraven. Na een week worden er kleppen bij ingang van de burcht geplaatst, zodat de das wel uit de burcht kan, maar niet meer naar binnen.

Daarnaast onderzoekt ProRail of er andere beschermde diersoorten in de omgeving van de dassenburcht zijn. Zo zit er in de omgeving een bever, een zeldzame vlinder en mogelijk ook een bijzondere hagedissoort.

Sensoren

ProRail hoopt in mei of juni de kunstburcht aan te kunnen leggen. Dat gebeurt in de omgeving van de huidige burcht. Daarvoor heeft ProRail nog wel toestemming nodig van de grondbeheerders, zoals Natuurmonumenten, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat.

Zodra de dassen weg zijn, kan de burcht worden afgegraven en het spoor worden gerepareerd. Tijdens de werkzaamheden aan het spoor rijden er geen treinen. Vermoedelijk is dat ergens komende zomer. Om de trillingen tot die periode te verminderen, rijden de treinen met een snelheid van 40 kilometer per uur. Bij Ravenstein geven sensoren een melding als het spoor dreigt te verzakken.