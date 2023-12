Weer zorgt een dassenburcht voor problemen op het spoor

Tussen Boxtel en Liempde is een nieuwe dassenburcht onder het spoor ontdekt. De burcht zorgt voor problemen voor het treinverkeer tussen Tilburg en Eindhoven. In elk geval tot en met vrijdag rijden er op dat traject minder treinen. Ook rijden de treinen langzamer dan normaal.

Door de gangen die de dassen onder het spoor graven bestaat de kans op verzakking van het spoor, zo laat ProRail weten. Daarom heeft de spoorbeheerder besloten dat treinen op het traject niet harder mogen rijden dan veertig kilometer per uur. Omdat het hier gaat om 'actieve dassen en omdat de graverij toeneemt' sluit de spoorbeheerder niet uit dat meer maatregelen nodig zijn. In het uiterste geval kan er geen enkele trein meer rijden op het traject.

Op dit moment zijn elf verschillende ingangen onder het spoor geteld. ProRail houdt dan ook rekening met meerdere burchten. In elk geval tot en met vrijdag rijden er geen sprinters tussen Tilburg Universiteit en Boxtel. Advies aan reizigers is om voor vertrek de reisplanner te checken.

Eerder ook problemen door de das

Eerder dit jaar zorgden dassen onder meer voor problemen op het spoor bij Esch en ook bij Berghem en Geffen. ProRail geeft aan tot nu toe veertig plekken met dassenburchten in beeld te hebben gehad. De burcht tussen Boxtel en Liempde zat hier nog niet bij. Twee weken geleden kwam deze plek in beeld.

Om een dassenburcht te mogen verwijderen is toestemming nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De das is namelijk een beschermd dier. ProRail heeft deze ontheffing op 4 december aangevraagd en de spoorbeheerder geeft aan momenteel in goed overleg te zijn met de RVO over de aanpak van de burcht.

Hoe nu verder?

Wanneer de RVO toestemming geeft, worden volgens ProRail eerst maatregelen genomen om de das uit zichzelf te laten vertrekken, het zogenoemde ontmoedigingsbeleid. Om er vervolgens voor te zorgen dat het dier niet meer terugkomt. Daarna, als de das weg is, wordt het spoortalud hersteld zodat de treinen weer op volle snelheid kunnen rijden.

Dat laatste is ook na vrijdag volgens een woordvoerder van ProRail nog niet het geval. Wel verwacht de spoorbeheerder dat alle treinen vanaf zaterdag 9 december weer kunnen rijden op het traject.

