ProRail haalt dassen onder spoor bij Oss vandaan, week lang geen treinen

ProRail gaat tussen zaterdag 29 april en maandag 8 mei meerdere dassenburchten onder het spoor bij Berghem en Geffen verwijderen. Nu rijden de treinen daar al langzamer, om verzakking van het spoor te voorkomen. Door het weghalen van de burchten en een aantal andere onderhoudsklussen, rijden er ruim een week geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen.

Eind maart zorgden dassen onder het spoor bij Esch al voor grote problemen op het spoor tussen Den Bosch en Eindhoven. Daardoor moesten reizigers dagenlang omrijden. Datzelfde gebeurde even daarvoor al in Friesland en ook in Vught werden burchten ontdekt.

Problemen op meer plekken

ProRail maakte toen al bekend dat meer plekken in onze provincie extra worden gecontroleerd, omdat daar mogelijk dassen zouden leven. Nu blijkt dat dus in ieder geval in Berghem en Geffen het geval.

Inmiddels heeft de spoorbeheerder de ontheffing binnen om de burchten weg te mogen halen. Zo'n ontheffing is nodig, omdat dassen beschermde dieren zijn. Zodra ze zijn vertrokken, wordt ook materiaal onder het spoor geplaatst, zodat de dassen niet opnieuw holen gaan graven.

Andere werkzaamheden

Het verwijderen van de dassenburchten valt samen met een aantal andere onderhoudsklussen. Zo worden tussen 29 april en 8 mei ook de dakplaten van station Oss vervangen en wordt de spoorbrug bij Ravenstein aangepakt.

Station Den Bosch Oost krijgt ook een flinke opknapbeurt. Daar worden bijvoorbeeld de bankjes op de perrons vervangen en worden de voorpleinen van het station worden aangepast.

In deze video zie je hoe de dassen voor grote spoorproblemen zorgen: