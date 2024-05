Nikki kreeg hartstilstand op het voetbalveld: 'Moeilijk te bevatten'

Hij weet nog wat hij die ochtend at, dat het een mooie dag was en dat het die donderdagmiddag flink druk was bij de bekerfinale tussen Achilles Veen en Goes. Aanvoerder Nikki Baggerman (26) van voetbalvereniging Achilles Veen herinnert zich ook nog dat hij zich op het veld niet zo lekker voelde en dat hij daarna wakker werd met hulpverleners om zich heen. Hij overleefde een hartstilstand. "We hebben je gereanimeerd, je bent er nog jongen", was het eerste wat hij hoorde toen hij bijkwam op het veld.

Nikki is de mensen die zijn leven hebben gered, een aantal toeschouwers en zijn huisarts die toevallig bij zijn zoon kwam kijken, ongelooflijk dankbaar. "Dit gun je natuurlijk niemand. Maar als ik het dan ergens mee moest maken, dan was dit voor mij de meest gunstige omgeving. Er waren mensen met de juiste kennis aanwezig. Die hebben op de juiste manier en met de goede snelheid de reanimatie toegepast. Ze zijn zo ontzettend belangrijk voor mij geweest, ik ga ze persoonlijk nog vaak bedanken", vertelt de voormalig profvoetballer.

Tussen het moment dat hij viel op het veld en dat hij weer bijkwam, zaten zo'n drie minuten. In totaal werd Nikki in twee blokken gereanimeerd en kreeg hij een schok van de AED. "Je voelt jezelf wegtrekken en dan is het ineens klaar. Hoe lang mijn hart precies heeft stilgestaan zijn ze nog aan het uitzoeken. En ook over de oorzaak is niets bekend, dat proberen we te achterhalen."

"Hoe het met mij gaat? Het liefst had ik gehad dat niemand het wist en dat ik over een paar weken weer rustig naar buiten kon lopen. Mijn situatie is stabiel, maar ik heb totaal geen vertrouwen meer in mijn lijf. Het gevoel dat mijn lichaam heeft gefaald is heel moeilijk te bevatten."

Als profvoetballer van RKC Waalwijk en later FC Dordrecht was Nikki, die in Wijk en Aalburg woont, altijd topfit. "Er waren regelmatig onderzoeken, maar er is nooit iets raars naar voren gekomen. Klachten heb ik nooit gehad. Ook nu ik bij de amateurs speel, voelde ik me fit en had ik het gevoel dat ik door muren heen kon. Een hartstilstand verwacht je misschien bij iemand van 95 jaar, maar niet op mijn leeftijd. Dit zag ik absoluut niet aankomen."

Binnen de club was de hartstilstand van Nikki extra heftig, omdat 1,5 jaar geleden de assistent-trainer hetzelfde overkwam op een training. "Hij is een goede vriend van me en sinds die dag ben ik me bewust geraakt van het belang van kennis over reanimeren. Ik ben cursussen gaan volgen, want ik wil weten wat ik moet doen als er iets in mijn omgeving gebeurd. Dat heeft een hoop rust gegeven."

"Het belang van reanimeren en een AED is niet te beschrijven, je voorkomt er een heleboel mee", besluit Nikki, die na donderdag als geen ander weet hoe belangrijk snelle hulp na een hartstilstand is.

