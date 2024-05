Studenten protesteren ook bij TU/e tegen oorlog in Gaza

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben zich aangesloten bij het landelijke studentenprotest tegen de oorlog in Gaza. Bij de actie maandag liepen enkele tientallen studenten de collegezalen uit. Dit noemen ze de 'walk-out'. Op het Koeveld verzamelen de studenten zich. Hier hebben ze een tentenkampje opgezet.

De walk-out is een landelijke protestactie die op meerdere universiteiten in het land wordt georganiseerd. De organisatie riep alle studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten op om deze maandag om elf uur de universiteitsgebouwen uit te lopen.

De studenten protesteren tegen de oorlog in Gaza, maar ze willen ook hun open brief kracht bijzetten. In die brief vroegen studenten en medewerkers van de TU/e onlangs aan het college van bestuur om zich krachtig uit te spreken tegen ze oorlog in Gaza. Ze zijn niet blij dat het bestuur zich stilhoudt over de oorlog.

De studenten kwamen ook met zeven eisen voor de TU/e, zoals het publiekelijk veroordelen van de oorlog en het openbaar maken van de banden met Israëlische instellingen. De open brief is inmiddels zo'n 800 ondertekend. Het college van bestuur heeft hier nog niet op gereageerd.

Waarom deze walk-out?

De organisatie van het landelijke protest, Dutch Scholars for Palestine, zegt geschokt te zijn door de acties van de colleges van bestuur van de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Bij eerdere protesten in die steden had het universiteitsbestuur toestemming gegeven aan de politie om de protestlocaties te ontruimen.

Met de walk-out willen de demonstranten hun steun laten zien voor de demonstranten die in Utrecht en Amsterdam werden ontruimd. Daarnaast eisen studenten door het hele land dat universiteiten de banden verbreken die ze hebben met Israëlische instituten die medeplichtig zijn aan het schenden van mensenrechten.