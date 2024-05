Open brief aan TU/e-bestuur: 'Keur oorlog in Gaza publiekelijk af'

Een collectief genaamd ‘Eindhoven Students 4 Palestine’ roept de Technische Universiteit Eindhoven op de oorlog in Gaza publiekelijk af te keuren. Inmiddels is de brief door 742 mensen ondertekend. Bij de universiteit verschijnen maandag de eerste tentjes als protest. Het collectief stelt nog meer eisen aan het bestuur, is in de brief te lezen.

Volgens de briefschrijvers is het document afkomstig van studenten en medewerkers van de TU/e. Ze zijn bezorgd en keuren het af dat de universiteit stil blijft over de oorlog in Gaza.

Het collectief wil weten welke banden de TU/e heeft met Israëlische instellingen. Ze wil dat deze banden verbroken worden als ze een rol spelen bij de oorlog in Gaza. Ook wil de club dat er noodbeurzen komen voor onderzoekers, docenten en studenten uit de Palestijnse gebieden die in Nederland willen werken of studeren.

Vergelijking met de oorlog in Oekraïne

Het college van bestuur van de TU/e vindt het niet de rol van de universiteit om stelling te nemen over de oorlog, zo laat ze weten in een reactie. "De TU/e is geen politiek instituut." Ze denkt dat het innemen van stellingen leidt tot polarisatie en het uitsluiten van partijen. "Elke minderheid moet zich welkom en veilig voelen en haar geluid kunnen laten horen."

Ze schrijft verder dat TU/e samenwerkt met Israëlische partijen via EU-onderzoeksprojecten en er zijn samenwerkingen tussen individuele wetenschappers en groepen. Ook is ze lid van Eurotech, een samenwerking waar ook de technische universiteit van Israël onderdeel van is. “Dit is de enige institutionele samenwerkingsrelatie van de TU/e met een Israëlische partner."

Het bestuur van de TU/e roept iedereen op om rust te bewaren. "Met aandacht en respect voor elkaar. De deur van het college van bestuur staat open om met iedereen het gesprek te voeren."

Vergelijking oorlog Oekraïne en Rusland

Voor het college is onduidelijk welke personen er achter de open brief zitten. “We hebben een mail ontvangen van het collectief ‘Eindhoven Students 4 Palestine’, zij zeggen dat zij de brief hebben opgesteld, al zien we dat niet terug bij de brief zelf”, vertelt een woordvoerder van het bestuur van de TU/e.

Volgens de schrijvers van de brief nam de TU/e al snel maatregelen toen Rusland twee jaar geleden Oekraïne binnenviel. Die invasie werd door de TU/e publiekelijk veroordeeld, de Oekraïense vlag werd gehesen en er werd een noodfonds opgericht. “De aanhoudende humanitaire ramp die de burgers in Gaza wordt aangedaan, vraagt om vergelijkbare aandacht en actie van de TU/e", vinden de briefschrijvers.

Op het veld bij de TU/e staan sinds maandag een aantal tentjes met studenten. Met deze bezetting willen ze hun brief kracht bij zetten.

Protest in Amsterdam

Een week geleden protesteerden studenten bij de Universiteit van Amsterdam met hetzelfde doel. Zij eisten dat de Universiteit van Amsterdam banden met Israëlische instellingen zou verbreken. Die demonstraties liepen volledig uit de hand met veel geweld. De politie werd belaagd en demonstranten kregen klappen.

