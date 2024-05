Dit weekend naar de camping, maar nog niet geboekt? Vergeet het maar

Wil je dit pinksterweekend kamperen in Brabant, maar heb je nog niet geboekt? Vergeet het dan maar. Het is al dagenlang ontzettend druk op campings en parken in onze provincie. Vrijwel alles is volgeboekt, zo leert een rondje langs enkele deskundigen door Omroep Brabant. Ook op boerenterreinen zijn de campingplekken bezet. "Iedereen strijdt nu om dezelfde kampeerplekken. Het wordt drukker en drukker."

Kamperen is hot de afgelopen jaren, dat wisten we al. Maar kamperen is extra hot als het warm weer is. Daar komt natuurlijk bij dat veel mensen rond Pinksteren en Hemelvaart vrij zijn of vrij nemen. Dat leidt op dit moment tot topdrukte op de campings in onze provincie. Alles is volgeboekt. Net als vorige week rond Hemelvaart.

“Die geluiden krijgen we terug uit de kampeersector in Brabant”, zegt Goof Lukken, docent Toerisme op de Breda University of Applied Sciences. “Als je dit pinksterweekend een plekje voor je camper zoekt, maak je vandaag of morgen misschien nog een kleine kans. Er zijn altijd mensen die op het laatste moment afzeggen. Maar hoe sneller vrijdag nadert, hoe onmogelijker die opdracht wordt. Door Hemelvaart en Pinksteren is het heel erg druk.”

Recreatiepark TerSpegelt bij Eersel is een van de grootste kampeerresorts in Brabant.“Of wij vol zitten rond Hemelvaart en Pinksteren?”, countert directeur Michel Huigevoort van TerSpegelt onze vraag. “Nou, dat was rond kerst al duidelijk. Zeker met Pinksteren is het hier druk. Dan zitten er hier ook veel Duitsers. Zo’n 35 procent van de campinggasten op TerSpegelt is in dat weekend Duits. We zijn al maanden volgeboekt.”