Steeds meer Brabanders kopen een camper: 'Het kamperen is echt herontdekt'

Ken jij iemand met een camper? Grote kans van wel. Al helemaal als je in de gemeente Vught of Oisterwijk woont. Daar is het aantal mensen dat een camper heeft namelijk het hardst gestegen ten opzichte van drie jaar geleden. Maar ook in de rest van Brabant zijn de campers populair. Flink doorwerken voor camperdealers dus. Patrick Haan van Campers Brabant en Imke van Acht van Van Acht Campers vertellen over de drukte. "Hoe luxer, hoe beter."

Rik Claessen Geschreven door

In Vught steeg het aantal campers met 155 naar 334 (een stijging van 86,6 procent) en in Oisterwijk van 248 naar 405 (een stijging van 63,3 procent). In beide gemeenten zijn er dus per 10.000 meer dan 100 geregistreerde campers. Daar in de buurt, in Den Bosch, is het volgens Patrick ‘haast niet bij te benen’. Ook bij Imke in Sint-Oedenrode draaien ze overuren. “We zitten de komende maand tot anderhalve maand al vol met afspraken. Normaal gesproken is dat twee weken”, laat ze weten.

"Met een camper heb je gemak en luxe."

Maar wat maakt het nou zo leuk om met een camper op pad te gaan? "Je hoeft niet te sjouwen met koffers, je bent lekker in je eigen omgeving. Het is een stukje gemak en luxe", vertelt Imke. Patrick vult aan: "Van veel klanten horen we dat de vrijheid het fijnste is. De vrijheid om overal naar toe gaan en gewoon te vertrekken als bijvoorbeeld het weer wat tegenzit." En als je eenmaal de smaak te pakken hebt, wil je volgens Patrick nooit meer anders. "We zien veel belangstelling om een camper te kopen bij mensen die net terugkomen van vakantie. Eigenlijk zijn alle soorten campers populair, we raken alles kwijt." Imke: “Wat we wel zien is: hoe luxer, hoe beter. Mensen denken: het is toch al een dure vakantie, dan kunnen we het net zo goed luxer maken."

"Pas over twee weken hebben we weer nieuwe campers."

En dat slaat aan, zowel bij jong als oud. “Mensen hebben het kamperen echt herontdekt, ook jongeren leren nu kamperen”, vertelt Patrick. Ook Imke ziet met regelmaat een jong gezin binnenlopen. Bij haar gaat het zelfs zo goed, dat ze helemaal is 'uitverkocht'. "Pas over twee weken krijgen we weer gloednieuwe campers binnen, en in oktober pas weer tweedehandsmodellen." Dat het nu zo druk is, is volgens beiden een beetje aan corona te danken, maar niet helemaal. "Vóór corona ging het ook al goed. De 'covidpiek' heeft er wel voor gezorgd dat we nu zo hard hebben kunnen groeien, maar daarvoor hoefden we niet hard te trekken om klanten binnen te krijgen", zegt Imke. Patrick is niet anders gewend dan de drukte. "We hebben het bedrijf in covidtijd overgenomen, dus we hebben het dus altijd druk gehad." Benieuwd hoeveel campers er in jouw gemeente geregistreerd staan? Bekijk het op de interactieve kaart hieronder: