In deze stad mogen boa's een hoofddoek of keppel dragen

Boa's in Eindhoven mogen religieuze uitingen, zoals een hoofddoek of keppel, dragen bij hun uniform. Dit heeft het stadsbestuur besloten na een evaluatie van het beleid over kledingvoorschriften. Hiermee gaat de gemeente in tegen de landelijke wens voor een verbod op dit type uitingen als onderdeel van een uniform.

Het was voor Eindhovense boa's sowieso al mogelijk om religieuze symbolen te dragen. Maar dit werd niet nadrukkelijk vastgesteld of gecommuniceerd. PvdA, GroenLinks en PvdD stelden vragen over dit onderwerp aan het college van burgemeester en wethouders en daarop heeft de gemeente besloten het beleid hierover te verhelderen.

Landelijk verbod

De discussie over het dragen van een hoofddoek of keppel door boa's in functie is landelijk gezien een hot item. Het demissionaire kabinet werkt, onder leiding van minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aan een verbod. Het stadsbestuur in Eindhoven ziet geen reden om religieuze uitingen te verbieden, tenminste als deze passen binnen de kledingvoorschriften die de veiligheid van de boa's waarborgt.

Het college is bovendien van mening dat dergelijke uitingen geen afbreuk doen aan gezag, neutraliteit of veiligheid. Het beleid sluit aan bij de praktijk van andere gemeenten en landen, stelt de gemeente. Ook zegt het stadsbestuur dat het toestaan van religieuze uitingen bij boa's belangrijk is als het gaat om de diversiteit.

Omroep Brabant vroegt in december 2023 aan mensen op straat wat zij vinden van de kledingregels voor boa's.