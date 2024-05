Ongeneeslijk zieke Lisette kan met speciale rolstoel tóch de berg op

Precies 47,5 kilo weegt ze nog maar. De zware chemo's hebben grote impact op Lisette Jongen (48) uit Tilburg. Haar droom om de Alpe d'HuZes te lopen leek voorbij. Toch kan ze dit jaar de berg op door een speciale elektrische rolstoel, die ze gratis mag lenen. "Dit is helemaal geweldig", glundert ze.

"Ik kon het echt niet geloven", zegt Lisette nog altijd verbijsterd. Een elektrische rolstoel vinden om een steile berg met 21 haarspeldbochten te bedwingen, bleek nog knap lastig. Een rolstoelbedrijf net over de grens in het Belgische Poppel leent hem gratis uit. "Echt top! Top!", zegt ze met twinkelende ogen.

Lisette heeft eierstokkanker. Na een operatie in 2020 leek het helemaal weg, maar na één jaar was het alweer terug. "Dan zakt de grond onder je voeten vandaan. Ik had de ene huilbui na de andere." Ze heeft uitzaaiingen in haar buik. "Een stille damesmoordenaar", noemt Lisette het.

"Je hele wereld stort gewoon in." Al snel was ze in Nederland uitbehandeld. In België deed ze mee aan een proef om de ziekte chronisch te krijgen, maar dat is niet gelukt. Ze krijgt daar nu chemo. Wat haar verwachtingen zijn? "Dat weet ik niet en ik heb het ook nooit gevraagd. Het gaat nooit meer weg, maar we houden hoop."