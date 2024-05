Slachtoffer verbolgen, doorrijder laat ook na een jaar niks van zich horen

Een man van 76 uit Tilburg kan er met zijn pet nog steeds niet bij. Bijna een jaar geleden werd hij in zijn woonplaats, bij het oversteken, geschept door een motorrijder. Het slachtoffer raakte zwaargewond. De motorrijder reed na de botsing nog wel even terug, maar hij draaide snel weer om. “Ik begrijp niet dat die man nooit meer iets van zich heeft laten horen.”

Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan deze zaak. Het ongeluk gebeurde op 6 juni 2023, rond half acht ’s avonds op de T-splitsing van de Veldhovenring en de Groeseindstraat. De Tilburger stak met zijn fiets over, terwijl hij een motor hoorde naderen.

“Achteraf denk ik dat ik misschien beter had kunnen wachten, maar ik was bijna aan de overkant. Ik denk dat ik nog een meter te gaan had, toen die botsing ontstond”, vertelt hij in het opsporingsprogramma.

De politie bracht een dag later een persbericht naar buiten waarin ze meldde dat de motorrijder na het ongeluk was doorgereden. Nu, bijna een jaar later, is die bestuurder nog steeds niet bekend. Direct na de aanrijding hebben zich diverse getuigen bij de politie gemeld, maar de motorrijder is nog op vrije voeten.

In Bureau Brabant werden beelden en foto’s getoond van hem: kort voor en kort na de botsing. Hij raasde met een flinke snelheid door een deel van Tilburg waar een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur geldt.