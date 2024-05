5 kogels afgevuurd op eetcafé: schutter, zijn maat en getuigen gezocht

Een eetcafé aan de Leenderweg in Eindhoven werd in de nieuwjaarsnacht vijf keer beschoten. Niemand raakte gewond, maar dit had veel erger kunnen aflopen, zo zegt de politie maandag in de uitzending van Bureau Brabant. Ze is op zoek naar twee mannen. De een richt doodgemoedereerd vijf keer zijn wapen op de zaak, terwijl zijn kompaan de schietpartij filmt.

De acties van het duo zijn maandag duidelijk te zien in het opsporingsprogramma dat door Omroep Brabant wordt uitgezonden. Op beelden is vastgelegd hoe de twee rond halftwee die nacht een straat oversteken en in de richting van de eettent lopen. De voorste man strekt vervolgens vijf keer zijn arm, en haalt, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, vijfmaal de trekker over. Zijn maat neemt alles op.

Eén van de kogelinslagen (foto: Bureau Brabant).

Nadat de eetgelegenheid is beschoten, lopen ze op relaxte wijze terug en steken ze de weg over. Dit laatste vóór een grijze auto die tijdens de schietpartij stilstaat voor het café. De schutter lijkt, wanneer hij de auto passeert, een gebaar te maken naar de inzittende(n). De politie wil nu niet alleen weten wie de twee mannen zijn die het op het café gemunt hadden. Ook is ze op zoek naar wie er in de wagen zat(en). Er zijn zowel aan de binnen- als buitenkant van het pand kogelinslagen gevonden, onder meer in ramen, wanden en meubels. Omdat er niemand binnen was, zijn er geen gewonden gevallen.

Ook binnen werd een kogelinslag gevonden (foto: Bureau Brabant).