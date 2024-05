Met een quad gaat de politie levens redden en boeven vangen

Een primeur voor de politie in De Kempen, als eerste in Nederland hebben ze een politiequad. Wijkagenten in Zuidoost-Brabant hebben om de quad gevraagd omdat het buitengebied enorm groot is en ze niet overal kunnen komen met de auto of motor. Niet iedereen was direct enthousiast bij de politie, toch kwam de quad er. “De eerste twee weken is het een speeltje en dan begint ie echt noodzakelijk te worden.”

“Hier staat de CForce quad van de politie. De eerste politiequad in Nederland”. Zegt wijkagent Harald van Dooren vol trots.

"Wij hebben heel veel buitengebied, stukken die voor ons slecht bereikbaar zijn.”

Met een enorme snelheid, zwaailichten en sirenes toont de wijkagent van Bergeijk wat de quad, een vierwielige motor, kan. “Het is niet alleen snel rijden, als je behendig bent kun je er zoveel mee. Een verdachte die een weiland in rent, geen probleem. Dat moet je met een auto of motor niet proberen.” Dat weten ze net over de grens in het Belgische Lommel al bijna vier jaar. Daar hebben ze een aantal politiequads om in natuurgebied de Sahara overlast aan te pakken. Dat willen wij ook, dachten agenten in de Kempen. “Ons basisteam De Kempen is gigantisch groot”, begint Joey van de Ven, wijkagent in Best. “Ons gebied loopt van Best tot Hoog Mierde tot aan Luyksgestel. Dat is een gebied van bijna zeshonderd vierkante kilometer. Wij hebben heel veel buitengebied, stukken die voor ons slecht bereikbaar zijn.”

“Zeker korpsen in landelijke gebieden kunnen een quad goed gebruiken.”

Vooral in de bosrijke gebieden kunnen agenten moeilijk komen. “We gaan de quad inzetten voor evenementen, vermissingen, ongevallen in bosgebieden.” Maar voor één ding gaan ze de quad specifiek niet gebruiken. “We gaan niet achter motorcrossers aan zitten. Dat is veel te gevaarlijk.” Niet iedereen was meteen enthousiast bij de politie, maar de twee wijkagenten denken dat snel andere korpsen ook een quad willen hebben. De quad heeft namelijk zijn dienst al bewezen. “Zo was er een vrouw met zelfmoordgedachten in het buitengebied. Daar konden we met onze auto’s niet komen. Met de quad waren we daar binnen enkele minuten.” Uiteindelijk hebben agenten haar kunnen helpen. “Zeker korpsen in landelijke gebieden kunnen een quad goed gebruiken”, zegt wijkagent Joey. "In Eindhoven is ie minder noodzakelijk, daar heb je genoeg aan de auto en fiets."

"Wij komen andere korpsen graag helpen met onze quad."

Wie nu hoopt de politiequad te spotten moet goed opletten. De quad krijgt geen politiestickers. Alleen het zwaailicht achterop (en de gele politiehelm) verklapt dat het om een politievoertuig gaat. De agenten hebben wel alles bij zich: van pionnen tot politielint en van een AED-apparaat tot een EHBO-set. Niet elke agent mag zomaar de politiequad pakken. Op dit moment zijn elf agenten ‘behendig genoeg’ om op de quad rijden. De vierwielige motor staat op het bureau in Eersel maar kan in heel Zuidoost-Brabant ingezet worden. "En als andere korpsen onze hulp met de quad nodig hebben, komen we graag helpen", weet Harald van Dooren.

Elf agenten mogen op de politiequad rijden (foto: Noël van Hooft)

Wijkagent Harald van Dooren op de politiequad (foto: Noël van Hooft)