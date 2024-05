NAC wint na onrustige week van Roda JC voor uitzinnig publiek

Dat het bij NAC onrustig is, hoort wel een beetje bij de Bredase volksclub. Ook dit seizoen is het weer raak met meerdere incidenten. De onrust bereikte deze week het kookpunt toen teammanager John Karelse zich afgelopen vrijdag misdroeg na de wedstrijd tegen TOP Oss. Op het veld was het de laatste tijd ook niet bepaald genieten, maar maandagavond in de play-offs maakte NAC met steun van een uitzinnig publiek veel indruk tegen Roda JC: 3-1.

Karelse was na afloop van het duel in Oss (1-1) woedend op twee journalisten die kritisch op hem waren in een podcast. De persman probeerde de teammanager te kalmeren, maar kreeg een duw en viel door een openstaande deur. Een paar minuten later bood Karelse al zijn excuses aan. Afgelopen week ging de club in gesprek met de betrokkenen en uiteindelijk werd een officiële waarschuwing gegeven. En dus zat Karelse gewoon op de bank in het Rat Verlegh Stadion.

Wanbeleid

Veel supporters zijn klaar met de clubhelden op bepalende functies in de organisatie. Karelse bijvoorbeeld, maar ook assistent-trainer Ton Lokhoff en Pierre van Hooijdonk in de raad van commissarissen. 'Oud NAC: helden voor altijd! Nu stoppen met jullie wanbeleid', was de veelzeggende tekst op een spandoek.

Het was niet het eerste incident dit seizoen in Breda. Zo ontbreekt aanvaller Patriot Sejdiu al een tijdje bij de Bredase club vanwege disciplinaire redenen. Eerder dit seizoen kwam NAC in het nieuws toen trainer Peter Hyballa werd weggestuurd, omdat er een onveilige werksfeer was ontstaan. Zijn opvolger Jean-Paul van Gastel sprak al snel zijn vertrekwens uit naar het Turkse Besiktas, maar de club hield hem aan zijn contract. Eind maart liet NAC weten de verbintenis niet te verlengen.

Tel daar de matige resultaten bij op en het is vooralsnog een tegenvallend seizoen in Breda. Dankzij de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie werd nog wel een ticket voor de play-offs veroverd. Veel vertrouwen in een terugkeer naar de Eredivisie was er niet bij de supporters, maar wel zat op maandagavond tijdens de heenwedstrijd tegen Roda JC het stadion met ruim 17.000 supporters aardig vol.

Nieuwe directeur

Eén van de aanwezigen was Remco Oversier, die bij NAC zeer waarschijnlijk de nieuwe algemeen directeur gaat worden. "Om sfeer te proeven", zei hij tegen Omroep Brabant, maar de kans is groot dat hij binnenkort zijn handtekening in Breda gaat zetten.

Oversier zal ongetwijfeld een leuke avond hebben gehad. Niet alleen om de veelal in het geel gekleurde supporters die voor een heksenketel zorgden. Op het veld stond een NAC dat de mouwen opstroopte en de duels vol aanging. Aanvoerder Cuco Martina had dan wel naast keeper Pepijn van de Merbel als enige lange mouwen, maar ging voorop in de strijd. De 1-0 ruststand was zeker niet onterecht, de ploeg liet zelfs een grote kans op de 2-0 liggen.

In de tweede helft walste NAC over de Limburgers heen en door twee goals van Dominik Janosek stond het binnen een uur al 3-0. De vaak zo saaie spelopvatting van Van Gastel werd tegen Roda JC ingeruild voor een strijdlustig en aanvallend NAC. De enige tegenvaller was de tegentreffer vlak voor tijd, een prachtige vrije trap van Brian Koglin. Deze overwinning gaat NAC vrijdag verdedigen in Kerkrade, maar de tweede ronde van de play-offs is dichtbij. En dan kan er na zo'n matig seizoen misschien wel voorzichtig promotiekoorts gaan ontstaan in Breda.