Papa Jan heeft een bijzonder wapen langs de zijlijn

Jan Van den Bergh is dit seizoen één van de belangrijkste spelers van NAC. De 29-jarige verdediger liet maandagavond tijdens de play-offs tegen Roda JC (3-1) zien over een bijzonder wapen te beschikken. Hij was bij alle drie de NAC-goals betrokken, waarvan bij twee zijn ingooi aan de basis stond. "Ik heb niet de breedste armen, maar ik heb er wel aanleg voor."

Zowel bij de 1-0 als de 3-0 gooide Van den Bergh de bal zo ver, dat het uiteindelijk leidde tot een doelpunt. "Het was eigenlijk op dat moment een ingeving om de bal over een lange afstand in te gooien. We hebben geen ploeg met veel grote jongens, maar wel gasten die erop kunnen klappen. Ze waren gelukkig erg scherp en ik ben blij dat daar doelpunten uit voortkwamen. Dat ik ook bij de 2-0 betrokken was (overtreding op Jan leverde een penalty op red.), maakte het helemaal mooi."

"Ik denk dat ik zo'n 35 meter haal."

Opvallend genoeg is Jan tijdens trainingen niet specifiek aan het oefenen op ingooien. "Ik heb vroeger bij KAA Gent een inworpcoach gehad, die zag dat ik het wel aardig kon. Bij Beerschot heb ik ook veel ingegooid, want daar hadden we flinke gasten. Ik denk dat ik zo'n 35 meter haal. Bij NAC hoop ik eigenlijk het ingooien verder te perfectioneren. Of ik alleen aan de linkerkant blijf gooien? Ik zal assistent-trainer Rogier Molhoek vragen wat er mogelijk is op de andere flank." Mede dankzij de inworpspecialist won NAC met 3-1 van Roda JC. Vrijdag is de return om een plek in de tweede ronde van de play-offs om promotie. "We waren supergoed en iedereen is er 100 procent voor gegaan. Er is een play-off-mentaliteit in dit elftal geslopen. De overwinning wil echter nog niets zeggen, want vrijdag zal het een moeilijke wedstrijd worden in Kerkrade."

"Het mooiste moment uit mijn leven."