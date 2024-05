Oudere vrouw beroofd, mannen gebruiken babbeltruc om binnen te komen

Een vrouw op leeftijd is maandagmiddag door twee mannen in haar woning aan het Tolburgplein in Raamsdonkveer beroofd van enkele sieraden. De dieven kwamen binnen door gebruik te maken van een babbeltruc, zo overtuigden ze het slachtoffer hen binnen te laten.

Het gebeurde volgens de politie maandagmiddag rond vier uur. Een jonge en een wat oudere man belden bij de vrouw aan. Het slachtoffer, dat minder mobiel is, liet de twee binnen nadat de mannen haar vertrouwen hadden gewonnen. De dieven doorzochten haar huis en hebben daarbij ringen, een horloge en een sieradendoosje meegenomen. De politie doet buurtonderzoek en is op zoek naar het duo. Mensen die iets over de roof weten worden opgeroepen zich bij de politie te melden.