Man (90) 'was aanspreekbaar' nadat hij op overgang door trein werd geraakt

De fietser (90) uit Vught die maandagmiddag op een spoorwegovergang in zijn woonplaats door een trein werd geraakt, lijkt veel geluk te hebben gehad. Volgens de wijkagent was hij aanspreekbaar toen hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Wel was hij natuurlijk erg geschrokken, geeft hij aan.

De man op leeftijd fietste maandagmiddag over de spoorwegovergang toen hij vermoedelijk in paniek raakte door de rinkelende slagbomen die naar beneden kwamen. Hij kon niet op tijd weg komen en werd geraakt door de trein. Door de klap belandde hij tegen een betonblok naast het spoor.

"Hij vertelde dat hij erg geschrokken was."

Het is niet duidelijk hoe het een dag later met de 90-jarige gaat. Maar het lijkt erop dat het slechter voor hem had kunnen aflopen. Volgens wijkagent Marcel de Rouw was de man na de aanrijding 'aanspreekbaar'. "Hij heeft het er gelukkig redelijk vanaf gebracht. Al was hij natuurlijk wel erg geschrokken. Dat heeft hij kunnen vertellen. Daarna is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht." De NS liet maandag weten dat de machinist niet gewond is geraakt. Voor hem is nazorg geregeld. Door de aanrijding reden er maandagmiddag tot drie uur geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel.