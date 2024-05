Pro-Palestijnse actievoerders lopen van station naar universiteit

De pro-Palestijnse demonstranten bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben dinsdag een 'supportdemonstratie' gehouden vanaf station Eindhoven naar de universiteit. Ze willen hun actie die ze maandag begonnen zo kracht bij zetten.

Zo'n twintig demonstranten vertrokken op initiatief van Brabant for Palestine om half een vanaf het station. Ze wilden graag dat meer mensen ze steunden tijdens het lunchuur, maar die steun bleef beperkt. "Laten we ervoor zorgen dat ze onze eisen horen", schreef de organisatie op Instagram. "Neem tenten, slaapspullen, eten en drinken mee."

De studenten protesteren tegen de oorlog in Gaza, maar ze willen ook hun open brief kracht bijzetten. In die brief vroegen studenten en medewerkers van de TU/e onlangs aan het college van bestuur van de universiteit om zich krachtig uit te spreken tegen de oorlog in Gaza. Ze zijn niet blij dat het bestuur zich stilhoudt over de oorlog.

Ze kwamen ook met zeven eisen voor de TU/e, zoals het publiekelijk veroordelen van de oorlog en het openbaar maken van de banden met Israëlische instellingen. De open brief is inmiddels door zo'n 800 mensen ondertekend.

Het college van bestuur heeft in een reactie laten weten dat ze geen stelling kan nemen. "We zijn geen politiek instituut." Ook maakt ze in de verklaring kenbaar met welke Israëlische instanties ze samenwerkt.

De demonstratie van dinsdag was rond kwart over een voorbij. De tentjes blijven staan.

